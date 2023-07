Demitido! Veja os números de Aguirre no Olimpia

De forma inesperada, o Olimpia anunciou a saída do técnico Diego Aguirre, estava apenas quatro meses no cargo.

Leia Mais: Los Hermanos: quem são os maiores campeões argentinos

Rival do Fla, Olimpia demite Diego Aguirre

A sua saída pegou até mesmo o crítico torcedor de surpresa, pois o Decano tem as oitavas de final da Libertadores em vista.

Por conta disso, a demissão foi a escolha da diretoria que promete buscar um novo treinador o mais rápido possível.

Números

Em sua curta passagem no Olimpia, Diego Aguirre dirigiu o time em 24 partidas, com nove vitórias, sete empates e oito derrotas.

Dicas de Apostas Esportivas & Palpites do Brasil e do mundo é no Aposta 10!