Depois de Icardi, Galatasaray busca nome campeão do mundo

As atividades na janela de transferências pelos lados do Galatasaray estão bastante agitadas e com nomes conhecidos do público habituado a acompanhar o futebol europeu.

Depois de fazer o anúncio da chegada do lateral-esquerdo espanhol Angeliño e de verbalmente acertar a permanência do atacante argentino Mauro Icardi, o atual campeão turco tem na sua alça de mira outro argentino: o meio-campista Leandro Paredes.

Apesar de ter integrado o grupo de Lionel Scaloni que faturou a Copa do Mundo no Qatar, o jogador de 29 anos de idade não encontrou a consolidação esperada em sua passagem recente pela Juventus. Passagem essa, aliás, por empréstimo do Paris Saint-Germain, clube com o qual o Gala já tem relações pelas recentes tratativas em adquirir os direitos econômicos de Icardi.

As conversas entre as partes teriam boa evolução até o momento em termos onde o atleta sul-americano custaria seis milhões de euros (R$ 32,2 milhões, na cotação de momento) aos cofres do Galatasaray e assinaria vínculo por três anos de duração. Tendo, como base salarial, valores anuais da ordem de € 2,75 milhões (R$ 14,7 milhões) além de bônus contratuais.

Ao todo, Paredes entrou em campo 35 vezes com a camisa da Vecchia Signora na temporada 2022/2023, totalizando 1607 minutos entre Campeonato Italiano, Coppa Italia, Liga dos Campeões da Europa e Liga Europa. Todavia, apenas em 14 dessas oportunidades ele começou a partida entre os titulares, demonstrando não ter caído nas graças do técnico Massimiliano Allegri.

