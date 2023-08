De forma histórica, o Deportivo Pereira empatou por 1 a 1 com o Independiente Del Valle e avançou para as quartas de final da Libertadores da América.

Agora, o time colombiano segue vivo no torneio continental e mede forças com o Palmeiras, um dos principais times da América do Sul.

O primeiro duelo está marcado para o território colombiano e a volta acontece no Allianz Parque.

Calendário

Antes de encarar o Palmeiras, o Deportivo Pereira vai disputar três confrontos. Dois deles serão pelo Colombiano e um pela Copa Colômbia.

A parte positiva é que dois jogos serão em caso, o que vai evitar maiores desgastes do elenco para a Libertadores.

Veja os jogos:

12/08: Once Caldas x Deportivo Pereira

16/08: Deportivo Pereira x Tigres

19/08: Deportivo Pereira x Jaguares de Córdoba