Derrota nas Eliminatórias pode render demissão de técnico

A crise bateu na porta e entrou no ambiente da seleção paraguaia, uma das mais tradicionais do futebol sul-americano.

Após duas rodadas abaixo do esperado na disputa das Eliminatórias e, com a derrota para a Venezuela, uma das mais fracas do continente, o técnico Guillermo Barros Schelotto vive seus últimos momentos no cargo.

De acordo com a imprensa local, Schelotto será demitido em breve e é questão de tempo para o anúncio oficial.

No jogo contra a Venezuela, o Paraguai pouco fez dentro das quatro linhas e a torcida ficou revoltada com o desempenho.

A ordem na Associação de Futebol do Paraguai é buscar um novo treinador e ajudar o selecionado a ter um norte nas Eliminatórias.