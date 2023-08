Diante do Corinthians, Newell’s quer encerrar marca negativa

A partir das 21h30 (Horário de Brasília), o Newell’s Old Boys entra em campo para encarar o Corinthians, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Leia Mais: Brasileiros e esporte: os jogos online perfeitos para os amantes de competição

Pedro Raul marca golaço pelo Toluca; assista

Os Leprosos foram um dos destaques da fase de grupos da competição continental e focam na conquista do título no fim do ano.

Para isso, o primeiro obstáculo no mata-mata é o Timão, que começa a colecionar bons resultados com Vanderlei Luxemburgo.

No primeiro duelo, a expectativa é que o Newell’s Old Boys consiga um bom resultado para na próxima semana decidir ao lado do seu torcedor.

Retrospecto

Apesar do ‘favoritismo’ do time argentino, os comandados de Gabriel Heinze não vivem seus melhores dias, com apenas duas vitórias nos últimos dez jogos.