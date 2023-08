Diante do Fortaleza, Libertad defende o 100% no segundo semestre

O Libertad está nas oitavas de final da Sul-Americana e dá indícios que será um dos postulantes ao título continental.

Neste segundo semestre, o Guma participou de seis jogos e obteve 100% de aproveitamento nos resultados.

No Clausura Paraguaio, as quatro vitórias deixaram o time na liderança isolada da competição, com 12 pontos, três a mais que o vice-líder Cerro Porteño.

Na Sul-Americana, o Libertad disputou a fase de playoffs, já que estava na Libertadores da América. A vítima foi o Tigre, que foi superado nos dois jogos.

Agora, fica a expectativa para ver como a equipe vai agir diante do Fortaleza, que é apontado como uma das forças do torneio.