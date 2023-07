Diego Aguirre dá primeira entrevista após saída do Olimpia

Para a rádio uruguaia Sport 890 AM, mais precisamente no programa 100% Deporte, o técnico Diego Aguirre concedeu sua primeira entrevista após ser demitido de suas funções no Olimpia.

Na avaliação de Aguirre, o contexto de desenvolvimento do trabalho se tornou desfavorável quando houve o que ele classificou como ‘rompimento’ entre jogadores e a diretoria do clube.

Por conta de atraso em valores referentes a premiação por estarem nas oitavas de final da Libertadores, os atletas chegaram a não integrarem a concentração antes da estreia no Clausura do Paraguai, em 8 de julho. Na oportunidade, o Decano perdeu por 2 a 1 e emendou uma sequência de três derrotas, com direito a eliminação para o modesto Sportivo San Lorenzo, nos pênaltis, pela Copa Paraguai.

Além do contexto, Diego Aguirre externou também o sentimento de lamentação pelo fato de não ter sido sustentado no comando do Olimpia visando o mata-mata da Liberta. Na próxima quinta-feira (3), os paraguaios abrem a série contra o Flamengo, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, tendo Francisco Arce como treinador.

“Tivemos que sair em um momento onde algo se rompeu entre os jogadores mais importantes e os dirigentes do clube. Logo depois, houve a derrota pela Copa Paraguai, contra o San Lorenzo. Estávamos todos focados na Libertadores como o grande objetivo. Ficou a bronca de não poder chegar nesta disputa com o Flamengo”, detalhou o ex-treinador do Decano.