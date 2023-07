É hoje! Copa Ouro define os finalistas nesta quarta-feira

A Copa Ouro afunilou e nesta quarta-feira as semifinais definem quem permanece vivo na briga pelo título continental.

A partir das 20h30 (Horário de Brasília), Estados Unidos e Panamá se encontram no estádio Snapdragon Stadium. Na fase anterior, os norte-americanos sofreram para eliminar o Canadá em jogo que foi definido nos pênaltis. Os panamenhos tiveram vida mais tranquila contra o Catar.

No jogo das 23h00 (Horário de Brasília), Jamaica e México se encontram em duelo que promete muito equilíbrio no Allegiant Stadium.

Nas quartas de final, os jamaicanos passaram pela Guatemala ao vencer pela vantagem mínima. Enquanto isso, os mexicanos bateram a Costa Rica por 2 a 0.

Todos os jogos terão a cobertura do Futebol Latino. Confira abaixo a programação:

Estados Unidos x Panamá – 20h30

México x Jamaica – 23h

