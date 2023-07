É hoje? River Plate pode ser campeão sem entrar em campo; veja o cenário

O fim de semana é decisivo para o Campeonato Argentino, mais precisamente na disputa do título entre River Plate e Talleres.

Leia Mais: Jornal da França coloca Chelsea mirando contratação de Neymar

Oficializado pelo Milan, Pulisic cita Kaká e Ibrahimovic como inspirações

Nesta sexta-feira, o Talleres, único concorrente na briga pela taça, entra em campo e visita o Huracán, que costuma ser pedreira.

No momento, a distância entre os dois times está em nove pontos (54 a 45). Para ficar vivo na briga pelo título, o Talleres precisa vencer o Globo.

Caso o time comandado por Javier Gandolffi não conquiste em três pontos, o River Plate vence o torneio mesmo sem estar em campo.

Sendo assim, o jogo contra o Estudiantes, neste sábado, será apenas uma mera formalidade no Monumental de Núñez.

Dicas de Apostas Esportivas & Palpites do Brasil e do mundo é no Aposta 10!