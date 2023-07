Edinson Cavani vestirá a camisa 10 no Boca Juniors

Neste sábado (29), a negociação tratada como na reta final foi sacramentada com o anúncio feito pelo Boca Juniors da contratação do centroavante uruguaio Edinson Cavani. E o charrúa chega ao clube de Buenos Aires com a considerável responsabilidade tanto em gols como no número que irá carregar.

Isso porque, em vídeo publicado pelo Boca nas redes sociais, além da inserção de trechos de entrevistas onde Cavani indicava a vontade de defender o Xeneize, a representação da capital argentina também revelou que Edi usará a camisa 10.

Nas últimas semanas, o antigo ‘namoro’ entre as partes ganhou contornos mais sérios diante do cenário que favorecia amplamente o retorno de Cavani. Além de ter feito uma temporada abaixo do esperado no Valencia, sua última equipe (sete gols e duas assistências em 28 compromissos), os espanhois tinham o desejo de diminuir sua folha salarial após o saldo decepcionante de brigar contra o rebaixamento no Campeonato Espanhol.

Neste momento, a ação da diretoria do Boca tratou de chegar a bons termos com Cavani e aguardar sua liberação junto ao Valencia. Algo que ocorreu mediante acordo onde, de todos os vencimentos que o jogador teria para receber até julho de 2024, data final do antigo acordo, ele concordou em ficar somente com 1,5 milhão de euros (R$ 7,8 milhões). Anualmente, seu salário na Espanha era de oito milhões de euros (R$ 41,7 milhões).

Esta será a primeira oportunidade que Cavani jogará em um clube sul-americano diferente de onde foi formado, o Danubio. Logo depois de seu primeiro ano como profissional, em 2006, ele foi negociado com o Palermo (Itália) e iniciou sua longa trajetória no Velho Continente. Por lá, registrou passagens também por Napoli, Paris Saint-Germain e Manchester United antes da recente experiência em terras espanholas.