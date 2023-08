Eduardo Kunde destaca ‘primeiro passo’ no futebol europeu

Vindo de uma safra com bons nomes de linha defensiva revelados pelo Avaí, o zagueiro Eduardo Kunde fez base na equipe catarinense e surgiu no profissional em um período onde o clube também revelou figuras como o lateral-direito Guga (hoje no Fluminense) e o também zagueiro Gabriel Magalhães, atualmente no Arsenal.

Com rumos diferentes dos ex-companheiros de Leão, o zagueiro que atuou no futebol japonês, além de ter passagens por Brusque e Cuiabá, viverá sua primeira experiência no futebol europeu em 2023/2024. Isso porque o defensor foi contratado para atuar pelo Botev Vratsa, clube que disputa a elite do futebol búlgaro. Por conta de sua cidadania alemã, Eduardo foi contratado como ótima oportunidade de mercado pela equipe, já que não ocupa vaga como estrangeiro conforme as regras da liga local.

“Está é minha primeira experiência no futebol europeu. É uma porta de entrada para o Velho Continente e, atuando aqui, muitas oportunidades podem surgir. Era um sonho de pequeno atuar na Europa e este é o primeiro passo que estou dando dentro do continente. O objetivo para esse primeiro ano é conseguir se firmar no elenco e garantir meu espaço como titular na equipe”, destacou o brasileiro.

Os resultados da equipe nos últimos anos são modestos, terminando sempre entre décimo primeiro e décimo terceiro na primeira divisão, algo que constantemente o leva a participar do mata-mata para evitar a queda.

No primeiro jogo da temporada, o zagueiro não foi utilizado, fazendo sua estreia somente nos minutos finais da segunda rodada da Parva Liga. Todavia, a comissão técnica deciciu mudar de esquema tático, implementando uma linha de três defensores, algo que beneficiou Eduardo Kunde. Não à toa, o brasileiro se tornou titular nos últimos dois jogos.

“Não começamos a temporada da forma como queríamos. O nosso objetivo este ano é evitar a briga por rebaixamento, terminar acima na tabela e entrar na disputa por vaga na Conference League. Estamos trabalhando muito para melhorar os resultados dentro das quatro linhas”, concluiu.