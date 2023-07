Edwin Cardona tem acordo com tradicional clube da Colômbia

Tentando recuperar seu melhor futebol em retorno ao futebol da Colômbia após nove anos, o meio-campista Edwin Cardona chegou a um acordo para reforçar o América de Cali. O clube, aliás, informou em seus canais oficiais sobre a realização de exames médicos para dar como sacramentada a contratação.

Aos 30 anos de idade, o jogador chamou a atenção do mercado externo depois de atuações destacadas em solo cafetero por clubes importantes como Atlético Nacional (onde se formou) além de Independiente Santa Fe e Junior Barranquilla.

Depois disso, mesmo tendo média de aproveitamento interessante em sua passagem pelo Monterrey (102 jogos com 40 gols assinalados), a inconstância de apresentações no aspecto físico sempre foi um grande adversário de Cardona.

Não à toa, apesar de ter certos lampejos de bons momentos no decorrer de suas passagens em outros clubes (Tijuana, Pachuca e Boca Juniors, em duas oportunidades), lhe faltava a regularidade para justificar o investimento em seu talento.

Recentemente, o problema de Edwin Cardona em sua passagem pelo Racing, além da questão física, foi o aspecto disciplinar. Não à toa, foram somente 34 jogos no período de um ano e meio.

Agora, a expectativa do clube de Cali é aproveitar uma ‘oportunidade de negócio’ e ajudar o atleta que angaria 45 partidas e seis tentos pela seleção da Colômbia a se reencontrar com as melhores apresentações. Algo, aliás, que tem sido uma política da atual formação de elenco no sentido de trazer nomes mais experientes, caso onde também se encaixa o atacante Victor Ibarbo.

