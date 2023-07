Ele chegou! Boca Juniors anuncia a contratação de Edinson Cavani

Sonho antigo de diversos clubes na América do Sul, Edinson Cavani está, oficialmente, de volta ao continente. Neste sábado (29), o Boca Juniors fez o anúncio da contratação do atacante de 36 anos de idade que foi multicampeão no futebol europeu além de larga história na seleção uruguaia.

Pouco depois de oficializar o acordo com validade até dezembro de 2024 em uma breve publicação nas redes sociais, o clube de La Boca postou a foto de uma mala onde é possível uma espécie de adesivo representando a bandeira do Uruguai. Além disso, na legenda, apenas emojis usando novamente a bandeira uruguaia além de dois olhos, indicando ‘observar’ a chegada do badalado reforço.

Nas últimas semanas, o antigo ‘namoro’ entre as partes ganhou contornos mais sérios diante do cenário que favorecia amplamente o retorno de Cavani. Além de ter feito uma temporada abaixo do esperado no Valencia, sua última equipe (sete gols e duas assistências em 28 compromissos), os espanhois tinham o desejo de diminuir sua folha salarial após o saldo decepcionante de brigar contra o rebaixamento no Campeonato Espanhol.

Neste momento, a ação da diretoria do Boca tratou de chegar a bons termos com Cavani e aguardar sua liberação junto ao Valencia. Algo que ocorreu mediante acordo onde, de todos os vencimentos que o jogador teria para receber até julho de 2024, data final do antigo acordo, ele concordou em ficar somente com 1,5 milhão de euros (R$ 7,8 milhões). Anualmente, seu salário na Espanha era de oito milhões de euros (R$ 41,7 milhões).

Esta será a primeira oportunidade que Cavani jogará em um clube sul-americano diferente de onde foi formado, o Danubio. Logo depois de seu primeiro ano como profissional, em 2006, ele foi negociado com o Palermo (Itália) e iniciou sua longa trajetória no Velho Continente. Por lá, registrou passagens também por Napoli, Paris Saint-Germain e Manchester United antes da recente experiência em terras espanholas.