Em alta no Flu, Arias se destaca na Colômbia

Na estreia da Colômbia nas Eliminatórias, a seleção de Néstor Lorenzo teve muita dificuldade contra a Venezuela, mas arrancou a vitória.

O triunfo por 1 a 0 deu tranquilidade aos cafeteros de buscar uma campanha consistente e, que possa entregar uma vaga no Mundial sem sustos.

Assim como outras seleções do continente, a Colômbia dá indícios que a renovação irá render bons frutos e um deles deu retorno.

Arias, atacante do Fluminense, mostrou que vive grande fase na carreira e foi decisivo contra a Vinotitno.

Com o coletivo abaixo do esperado, o seu lado individual pesou e ele achou Rafael Borré na grande área para testar e marcar o único gol do jogo.