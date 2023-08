Em divertido vídeo, León anuncia a chegada de Nico López

O atacante uruguaio Nico López está de clube novo no futebol mexicano. Tendo disputado as últimas quatro temporadas com a camisa do Tigres, o jogador de 29 anos de idade foi anunciado com bastante criatividade pelo León.

Leia mais: O melhor catálogo de apostas, no Mr Bet Casino

Gustavo Hemkemeier comenta diferenças culturais entre Brasil e Europa

Desde o início de sua carreira, por conta de sua estrutura dentária, o atleta sempre foi conhecido pelo apelido de ‘Diente’, algo capitalizado por sua nova equipe em conteúdo onde o avante simula uma visita ao dentista. Contando, inclusive, com uma mensagem de conscientização sobre os cuidados com a saúde bucal em paralelo com o anúncio em palavras do próprio jogador sul-americano:

“Escove os dentes três vezes ao dia. Visite regularmente o seu dentista. Sou Diente López. Ser Fera é um orgulho!”

Formado na base do Nacional, Nico López teve tímida passagem por Roma, Udinese, Hellas Verona e Osasuna antes de, efetivamente, ‘explodir’ com a camisa do clube de Montevidéu. Com isso, em 2016, o Internacional foi buscar o atleta para Nico construir trajetória de 168 partidas, 40 gols e 17 assistências no clube de Porto Alegre.

No ano de 2019, em meio ao processo de reformulação do elenco do Inter, o atacante charrúa foi negociado por dez milhões de dólares (perto de R$ 41 milhões, na cotação da época) junto ao Tigres, equipe que defendeu até o fim do biênio 2022/2023. No clube do nordeste mexicano, foram 99 compromissos com 26 tentos, nove passes para gol além das conquistas da Concachampions (2020) e do Clausura 2023 na Liga MX.