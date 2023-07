KTO Sul-Americana: Emelec empata com Sporting Cristal e avança na Copa Sul-Americana

*Por Lauren Berger

Nesta quarta-feira (19), Emelec e Sporting Cristal empataram, em 0 a 0. As equipes se enfrentaram em jogo válido pela partida de volta dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo aconteceu no Estádio George Capwell, em Guayaquil, no Equador. No jogo de ida, os equatorianos garantiram a vantagem, ao vencer por 1 a 0.

Calendário

O vencedor do confronto, o Emelec, encara o Defensa y Justicia nas oitavas de final. A partida ainda não tem data e horário definido. A Conmebol, entidade organizadora da Copa Sul-Americana, divulgará o dia e hora dos confrontos.

Primeiro tempo

Na vantagem por 1 a 0, garantido no jogo de ida, o Emelec jogou mais fechado e não deu grandes espaços para o Sporting Cristal. Nas oportunidades que teve, o time argentino apareceu com Sosa. Aos 3, o meio-campista finalizou longe do alvo. Dez minutos depois, Chávez finalizou, mas errou.

Os mandantes responderam com Caicedo, que mandou uma bomba, mas parou na defesa. Aos 28, mais uma chance, dessa vez defendida por Ignácio. Aos 39, os donos da casa tiveram a grande chance da primeira etapa. O Emelec partiu para o ataque. No rebote, Villalba, de perna esquerda, pecou na finalizou e desperdiçou a oportunidade.

Segundo tempo

A segunda etapa voltou com tudo. Aos 2, o Emelec teve boa chance, mas o brasileiro Brenner, atento, conseguiu afastar o perigo. Como resposta, o Sporting Cristal também teve boa chance, dessa vez defendida por Ortíz. Os argentinos apareceram novamente aos 21. Hohberg apareceu com perigo, mas parou na defesa. Na sequência, Fernando León afastou o perigo.

Aos 30, Corozo tentou, mas mandou para fora. O camisa 7 apareceu aos 39, mas finalizou mal e perdeu mais essa chance. O atacante voltou a aparecer na sequência. Ao tentar a finalização, na pequena área, parou na defesa equatoriana, que mandou para escanteio.

