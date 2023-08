Emerson analisa confronto decisivo do Hamrun Spartans na Europa

Atual campeão da BOV Premier League, o Hamrun Spartans segue vivo na briga por uma vaga na fase de grupos da Conference League. Após ser eliminado dos playoffs da Liga dos Campeões d Europa para o Maccabi Haifa, a equipe encara o Dinamo Tbilisi. No jogo de ida, o time maltês venceu em casa, de virada, com gol no acréscimos.

Um dos capitães da equipe, o brasileiro Emerson destaca a importância do resultado da primeira partida, principalmente pelo contexto, elevando a moral do elenco:

“Conseguimos uma vantagem muito importante no jogo de ida, ainda mais pela maneira como foi. Saímos atrás no placar, mas soubemos manter a calma, impor nosso estilo de jogo e conseguimos a virada no fim da partida. Acredito que nos dá ainda mais moral pro confronto de volta.”

O zagueiro também ressalta a importância da competição continental para o Hamrun Spartans e afirma que o objetivo do clube é garantir uma vaga na fase de grupos. Apesar disso, quer que o elenco mantenha o foco no confronto de volta, contra o Dinamo Tbilisi, frisando que será um jogo complicado na Geórgia:

“A Conference é uma competição muito importante para nós. Nosso objetivo é alcançar a fase de grupos, mas temos que pensar em um passo de cada vez. Agora, nosso foco é apenas no jogo de volta, que será difícil mas vamos buscar sair com um resultado positivo e a classificação.”

O Hamrun Spartans visita o Dinamo Tbilisi na próxima quinta-feira, às 13h (de Brasília).