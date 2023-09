Empresários comentam força do Nordeste na formação de talentos

Muitos talentos que hoje brilham em equipes de relevância no exterior foram descobertos na Região Nordeste. No último mês, por exemplo, o atacante Mateus Castro, que estava ininterruptamente desde 2015 no futebol japonês, foi transferido para o Al Taawon, clube da primeira divisão na Arábia Saudita.

Leia mais: Kaká não perdoa e provoca o Corinthians

Marcelo Moreno, sobre enfrentar a Argentina: ‘Desafio muito grande’

Além de ser natural de Itabuna, cidade baiana quase 320 quilômetros distante de Salvador, Mateus teve parte de sua formação concluída nas categorias de base do Bahia antes de iniciar sua larga trajetória na Ásia. De lá pra cá, ele defendeu Omiya Ardija, Yokohama Marinos e Nagoya Grampus, seu último clube antes de ir para o país árabe. Desde sua chegada ao clube saudita, ele disputou cinco jogos, deu quatro assistências, fez dois gols e esteve presente duas vezes na Seleção da Rodada na Saudi Pro League.

Os empresários Antonio Gustavo e Antonio Garrido, sócios-fundadores da Antoniu’s Assessoria, comentaram sobre a evolução do futebol nordestino e como tem sido essa chegada de atletas no exterior. Especialmnte, diante da notória ascensão no poderio financeiro da Liga Saudita:

“O futebol do Nordeste brasileiro já tem essa tradição de revelar grandes nomes para o mercado e, hoje, ainda mais. O investimento na modalidade só cresce por aqui, o que faz os atletas se desenvolverem cada vez mais e, consequentemente, grandes clubes terem interesse neles, como os sauditas”, disse Gustavo.

“Já não é mais segredo para ninguém sobre esse investimento forte da Arábia Saudita e eles têm procurado cada vez mais nossos atletas por muitas razões: a capacidade, habilidade no esporte, claro, e também a fácil adaptação de todos eles quando precisam se transferir a culturas de lugares diferentes daqui”, concluiu Garrido.