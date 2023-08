Emprestado pelo Santos, Rwan Cruz estreia com gol na Bulgária

O atacante brasileiro Rwan Cruz estreou oficialmente pelo Ludogorets, time da primeira divisão da Bulgária, no último sábado (5), em vitória por goleada sobre o Botev Vratsa. A partida terminou em 5 a 0 para o time do brasileiro.

“Muito abençoado por ter feito meu primeiro gol, logo na minha estreia. Fico muito feliz por esse momento que estou vivendo. Cheguei motivado para jogar futebol e começar assim… a motivação fica ainda maior agora”, afirma o jogador que segue com seus direitos ligados ao Santos, seu clube formador.

Rwan está emprestado ao Ludogorets até o final da temporada, com opção de compra ao final do contrato. O time búlgaro, com a vitória, chegou à terceira posição na Parva Liga, com duas vitórias em três jogos.

“Como disse, cheguei para ajudar o Ludogorets e estou me adaptando bem ao meu novo time. Estou me esforçando no dia a dia para ganhar mais entrosamento com a equipe. Amo jogar futebol e me sinto muito bem”, concluiu Rwan.

O próximo desafio do Ludogorets será contra o Astana (Cazaquistão), pela fase de classificação da Liga Europa, na próxima terça-feira (8).