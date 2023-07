Estreia de Marcelo Gallardo como técnico do River Plate completa 9 anos

Foi no 27 de julho de 2014, que Marcelo Gallardo estreou no comando do River Plate e nem imaginava a história que iria escrever no clube do coração.

LEIA MAIS: Diego Aguirre dá primeira entrevista após saída do Olimpia

Cavani rescinde com o Valencia e Boca prepara anúncio

No primeiro jogo, Muñeco dirigiu o time na Copa Argentna e o empate no tempo normal contra o Ferro Carril levou a disputa para os pênaltis, onde deu Millonario por 6 a 5.

A partir daquele jogo, as histórias do River Plate e, principalmente Marcelo Gallardo, nunca mais foram as mesmas.

Em pouco mais de oito anos de clube, o treinador faturou 14 títulos, entre eles, duas Libertadores da América, sendo uma delas em cima do Boca Juniors.

O capítulo final do River Plate foi a conquista do Campeonato Argentino de 2022, justamente o único troféu que faltava em sua galeria no Monumental de Núñez.

Veja os números de Gallardo no River Plate:

424 jogos

232 vitórias

101 empates

91 derrotas

792 gols marcados

405 gols sofridos