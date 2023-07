Estreia de Messi no Inter Miami quebra recorde de audiência

Na última sexta-feira, o mundo do futebol parou e acompanhou a estreia de Lionel Messi com a camisa do Inter Miami.

Em seu debute, o argentino acertou uma cobrança de falta magistral e deu a vitória a sua equipe por 2 a 1 diante do Cruz Azul.

Audiência

De acordo com as informações dos sites especializados, mais de 12,5 milhões de pessoas acompanharam o jogo através da televisão, fora os fãs de futebol, que acompanharam por transmissão via computador, celular e até mesmo links não oficiais.

