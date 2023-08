Eugenio Mena sofre lesão grave durante jogo; saiba mais

Com passagens no Brasil, o lateral Eugenio Mena, que atua com a camisa da Universidad Católica, sofreu uma grave lesão.

Em dividida com Rebolledo, do Ñublense, a perna de Mena ficou presa no chão e o osso fez um movimento para trás.

Ao sentir a dor, Mena caiu no chão e logo recebeu os cuidados médicos. A arbitragem expulsou o atleta do Ñublense.

Apesar da cena forte, a Católica ainda não deu maiores detalhes sobre a condição de Mena e vai divulgar um boletim com maiores detalhes durante o domingo.