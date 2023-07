Europa ou América do Sul? James Rodríguez segue sem destino no mercado da bola

Após fechar a sua participação com a camisa do Olympiacos, James Rodríguez segue ativo no mercado de transferências.

Inicialmente, o mundo sul-americano abriu as portas através do Botafogo e River Plate, mas as negociações não avançaram.

Com vontade de receber um alto valor, o meio-campista inflacionou a disputa pelo seu futebol e deu indícios que o destino seria a Europa.

Porém, a imagem negativa no velho continente prejudicou uma chance de negociação e, quase um mês e meio com a janela aberta, nenhuma proposta oficial chegou.

Agora, fica a expectativa para saber qual a decisão que James Rodríguez vai tomar da sua carreira para o segundo semestre de 2023.