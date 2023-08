Ex-alvo do Fla, De La Cruz encontra dificuldades para sair do River Plate

O meia Nico De La Cruz é um dos mais comentados do mercado de transferências da Argentina e o motivo é a sua negociação para ir embora do River Plate.

O clube argentino deu aval para que o meio-campo encontre um novo destino e faz um jogo nos bastidores para a venda.

O grande interessado é o mundo árabe, que através do Al Duhail tenta convencer De La Cruz de assinar um novo contrato.

Porém, a situação não é nada fácil, pois existe uma diferença financeira entre as partes e o uruguaio não quer ceder.

A ideia é ir embora, mas com um alto salário, situação que é uma característica forte da região.

Flamengo

Antes de negociar com o Al Duhail, De La Cruz ficou perto de fechar com o Flamengo, porém as negociações não fluíram como ele esperava.