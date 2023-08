Nesta semana, o meio-campista Federico Mancuello, nome de passagem pelo futebol brasileiro por clubes como Flamengo e Cruzeiro, acertou o seu retorno ao Independiente, clube com o qual possui profunda identificação.

Além de ser cria das categorias de base e ter se profissionalizado no Rojo, Mancuello é torcedor confesso do clube de Avellaneda. Algo, aliás, que ficou ainda mais explícito em entrevista recente dada por ele para a Radio La Red, da Argentina.

O atleta hoje com 34 anos de idade e que volta ao Independiente após rodar por clubes, além do Brasil, como Toluca, Vélez Sarsfield e Puebla (sua última equipe) garantiu ter ciência de que o clube vive sérios problemas financeiros. Entretanto, também pontuou que acreditar na melhora esportiva é o único caminho para projetar a evolução do Rojo, também, em outros setores:

“Estou voltando para o clube que amo. Conheço bem a situação e estou convencido de que a única maneira de seguir em frente é estarmos juntos. Da última vez, os torcedores deram uma clara demonstração de união e de que esse é o caminho para melhorar. Quero chegar, ver as pessoas, agradecer aos diretores. Falei apenas com o diretor (Pablo Cavallero), que está em contato comigo desde o Vélez. Também quero agradecer ao meu agente que fez todo o possível para que eu voltasse.”

O Independiente, aliás, tem em sua lista de possíveis reforços muitos nomes de passagem pelo futebol brasileiro. Além de conversas avançadas com o lateral-direito Mauricio Isla, de recente passagem pelo Flamengo, o clube anunciou felipe Felipe Aguilar, zagueiro colombiano que tem direitos ligados ao Athletico-PR, mas que também defendeu o Santos no Brasil.