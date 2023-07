Ex-Galo, Rodrigo Santana é anunciado por time sul-americano

Se Tiago Nunes faz sucesso no Peru com o Sporting Cristal, agora é a vez de Rodrigo Santana buscar o sucesso no futebol sul-americano.

O brasileiro foi anunciado como técnico do Vaca Diez, clube que disputa a elite do futebol boliviano.

Através das redes sociais, o Vaca Diez oficializou o brasileiro, que terá a missão de recuperar a equipe na liga local.

Após 18 partidas disputadas, o Vaca Diez aparece na 15ª colocação, com apenas 19 pontos, desempenho que decepciona.

Último trabalho

Antes de assumir o Vaca Diez, Rodrigo Santana estava na Indonésia, onde dirigiu o RANS FC por 13 jogos.