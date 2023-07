Ex-Internacional dispara contra a arbitragem na Argentina

Se do lado boquense a vitória por 2 a 1 sobre o Newell’s Old Boys, na última segunda-feira (24), foi naturalmente comemorada pela importância de assegurar vaga na Sul-Americana 2024, a sensação por parte do Newell’s e de figuras com história no clube foi inversamente proporcional. Porém, não necessariamente por questões técnicas, mas sim com relação a atuação da arbitragem do compromisso disputado em La Bombonera.

Não à toa, através de seu perfil nas redes sociais, o ex-atleta identificado com os Leprosos e de passagem no Brasil pelo Internacional, Ignacio Scocco, foi bastante duro com a aplicação do sistema de Árbitro de Vídeo (VAR) no país. Na partida em questão, Ariel Penel era o responsável pelo VAR enquanto Fernando Echenique apitava o compromisso e era assistido por Pablo González e Julio Fernández.

“Outra vez? Parem com isso, dá vergonha… vocês são um desastre, ninguém se salva… o VAR no futebol argentino é lamentável”, publicou Scocco.

Quem também se mostrou incomodado, porém de maneira mais sutil, foi o treinador do Newell’s Old Boys, Gabriel Heinze, na entrevista coletiva após o duelo:

“Não estou mais interessado, já disse isso. No dia em que eu tiver que dizer algo, eu direi. Hoje, eu não sinto mais nada, isso não me faz sentir nada. Agora, que eles tomam as decisões, não me faz sentir nada. Estou mais preocupado com outras coisas do que com uma decisão como as que estou acostumado a viver.”

Os apontamentos do lado rosarino estão, especialmente, por entenderem que o gol marcado por Jorge Recalde foi erroneamente anulado. No lance em questão, uma falta sobre Valentín Barco foi a justificativa dada pela equipe do apito.