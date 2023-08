Ex-Internacional fala sobre futebol nos Estados Unidos

Possibilidade de aliar estudos, o sonho de se profissionalizar como jogador de futebol e a valorização em meio aos dois processos. Estes foram os elementos que fizeram o jovem Felipe D’Agostini investir em seus objetivos no futebol universitário dos Estados Unidos onde, recentemente, reforçou a equipe de Syracuse.

Leia mais: Lateral-esquerdo Carlos Augusto é anunciado pela Inter de Milão

Tecatito não pensa em retorno próximo ao Monterrey

Entretanto, a história de D’Agostini com o país da América do Norte começou quando ele ainda era menor de idade, mais precisamente, quando ele tinha 17 anos, sendo convidado a fazer testes no Chicago Fire. Apesar de ter sido aprovado no clube que milita na Major League Soccer (MLS), problemas de ordem legal obrigaram o jovem que acumulava passagens pela base de Internacional e São José a retornar ao Brasil.

A chance de ir para o futebol dos Estados Unidos novamente apareceu em sua vida quando um treinador local lhe fez o convite para ser mais um integrante do conhecido modelo de esporte universitário do país. Com isso, Felipe D’Agostini passou pelo Kansas e pela Oral Roberts University antes de acertar sua ida para Syracuse.

Como é destacado pelo atleta ex-Internacional, o trato com o seu futuro nas mais diferentes esferas foi ponto crucial para que ele entendesse como melhor decisão se estabelecer nos Estados Unidos:

“Quando saí do Brasil, vim com o foco de me tornar profissional. Vi que os EUA é um país que valoriza bastante os atletas, sejam eles profissionais ou universitários. Aqui tem muito essa cultura de valorização do esporte e foi um dos motivos que me atraiu para jogar futebol no país.”