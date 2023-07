Ex-jogador da MLS rebate declaração de Cristiano Ronaldo

Recentemente, questionado sobre a chance de ir para a Major League Soccer (MLS) após a chegada de Lionel Messi ao Inter Miami Cristiano Ronaldo deu uma declaração incisiva onde assegurou que o Campeonato Saudita apresenta nível técnico superior a principal liga dos Estados Unidos.

E as palavras do português que milita no Al Nassr não foram bem vistas pelo ex-jogador e hoje comentarista Michael Lahoud, nome de Serra Leoa que construiu inteiramente sua carreira em clubes estadunidenses como o extinto Chivas USA além de Philadelphia Union, New York Cosmos, Miami FC e FC Cincinnati.

Em sua participação no programa Morning Footy, veiculado pela emissora CBS Sports, Lahoud foi taxativo ao apontar que Cristiano deveria ‘estar fumando muito narguilé’ para expressar tal opinião. Agregando, ainda, que até o posicionamento de Cristiano Ronaldo em garantir não ter intenção de voltar à Europa não passa de uma argumentação para diminuir a chegada de Messi ao país:

“O Ronaldo está fumando muita shisha. É uma declaração ridícula ao dizer que a liga saudita será melhor do que essas outras ligas… Isto surge depois da apresentação do Leo Messi. Nunca ouvimos nada disto até agora. E de repente, depois do Messi fala sobre trazer o mundo do futebol para a América do Norte, mirando o Mundial de 2026, Ronaldo diz isto. Dizer que tem 38 anos e meio, que a porta da Europa se fechou, isto tem tudo a ver com Messi e a sua relevância.”

