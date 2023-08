Ex-jogador de seleção chilena revela problema com álcool

O ex-atleta chileno Pablo Contreras, em entrevista dada para o programa de TV Sin Dios ni Late, fez uma revelação de cunho impactante sobre algo bastante pessoal: um quadro de alcoolismo que teve como ‘gatilho’ período onde atuava pelo futebol francês.

Segundo relato feio pelo ex-jogador de clubes como Colo-Colo, Monaco, Racing, Celta de Vigo, Osasuna, Sporting, Braga, PAOK, Olympiacos e Melbourne Victory (última equipe antes da aposentadoria), tudo começou quando ele deixou o Cacique para defender o clube monegasco. Algo, por sinal, que ocorreu entre os anos de 1998 e 2000, representando sua primeira experiência fora do futebol chileno.

Até então um verdadeiro adepto do refrigerante para fazer suas refeições, Contreras disse que tomou como hábito aconselhado, inclusive, por um integrante do corpo técnico do Monaco tomar uma taça de vinho e um copo de água.

Pablo Contreras chegou a dizer, inclusive, que isso era algo bastante corriqueiro nas refeições junto com os companheiros assim como também era liberado os atletas fumarem. Algo que, por não gostar de cigarro, ele acabava ficando mais afastado:

“Quando fui jantar com meus companheiros de equipe, o técnico e os donos do clube me perguntaram o que eu queria beber. Eu sempre bebi Coca-Cola, era um fã e pedi uma. Um membro da equipe técnica me disse que era melhor tomar um copo de vinho e um copo de água. Foi quando eu bebi pela primeira vez. E, a partir daí, foi sempre assim. Nos treinos, antes das partidas, sempre tomávamos um copo de vinho e um copo de água no jantar. Podia-se até fumar, embora eu sempre pedisse para ficar em uma área mais afastada, porque eu não fazia isso.”

O ex-jogador que registrou 67 partidas e dois gols com a camisa da Roja acrescentou que não chegava a tomar uma garrafa inteira de vinho no auxílio do sono. Entretanto, reconhece que misturava a bebida com um remédio rico no hormônio do sono:

“É verdade que eu bebia vinho para me ajudar a dormir, mas não era uma garrafa, eram algumas taças e não todos os dias. Eu o misturava com comprimidos de melatonina, que são naturais. Dessa forma, eu dormia muito melhor.”

Apesar do tom inicialmente ameno, Pablo Contreras afirmou, no decorrer da entrevista, que esses hábitos o levaram a um grau mais sério de descontrole com a bebida alcoólica onde precisou passar por um tratamento específico.