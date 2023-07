Ex-Santos, Ariel Holan chora em comunicado de demissão

Agora é oficial. Chegou ao fim a passagem de Ariel Holan como treinador da Universidad Católica, um dos principais times do Chile.

Sem entregar os resultados esperados, o treinador não resistiu a pressão e entregou o cargo na reunião com a diretoria.

Na coletiva de imprensa, Ariel Holan foi sincero e deixou a emoção sair na hora de conversar com os torcedores.

“Estou muito emocionado. Sou muito agradecido aos jogadores. Eles passaram longe de ser o problema. Eles fizeram o impossível para melhorar a situação. Agradeço publicamente ao presidente, diretoria, torcida, funcionários e toda a coletividade que me suportaram por 14 meses”, afirmou.

