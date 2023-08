Ex-Santos, Ariel Holan é alvo de denúncia pesada na Argentina

Conhecido por gostar do futebol arte, Ariel Holan é um dos treinadores mais bem conceituados da América do Sul.

Se no Brasil ele não teve sucesso, na Argentina e Chile a história é bem diferente e empilhou taças de campeonatos.

Porém, antes de brilhar no comando do Independiente, o treinador foi auxiliar no Banfield e colecionou inimigos.

Um dos que não suportam Holan é Brian Sarmiento, que atualmente joga no Rojo, clube onde o treinador é querido pela torcida.

Em bate-papo durante uma live, Brian Sarmiento revelou uma pressão psicológica do então auxiliar técnico do Banfield.

“Quando chegou ao Banfield, ele (Holan) era um dos auxiliares e não tinha paciência com os jovens. Ele não era uma boa pessoa. Dizia aos garotos que eles não seriam jogadores e tratava da pior forma possível. Além disso, ele disparava que ninguém sabia dar um passe e que deveríamos apostar na carreira de taxista”, declarou.