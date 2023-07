Ex-Santos, Ariel Holán pode voltar a trabalhar em breve

Menos de uma semana após conceder sua última entrevista coletiva na Universidad Católica, o técnico Ariel Holán já tem seu nome especulado para assumir uma nova equipe no futebol sul-americano.

Clube que recentemente demitiu Guillermo Salas, o Alianza Lima está no mercado em busca de um novo comandante e o nome de Holán tem circulado nos bastidores como o mais forte para assumir a função.

Para prosseguir com as tratativas, a diretoria do Alianza chegou a contatar o staff do treinador de 62 anos de idade para saber a viabilidade do negócio onde o entrave de momento seria a vontade de Holán em permanecer na Argentina. Seja em um novo clube no país ou em período ‘sábatico’ até o fim de 2023.

Caso o treinador acerte com os Íntimos, esta seria sua primeira experiência no futebol peruano. Além dos trabalhos como assistente técnico em Arsenal de Sarandí, Banfield, Argentinos Juniors e River Plate, Holán foi técnico de outros cinco clubes em Argentina (Defensa y Justicia e Independiente), Brasil (Santos), Chile (Universidad Católica, em duas passagens) e México, país onde dirigiu o León.