Ex-São Paulo destaca felicidade com seu novo desafio

Enquanto algumas peças do Nacional saíram do país para rumar ao Brasil em 2023 (casos de Puma Rodríguez, Sergio Rochet e Camilo Cándido, por exemplo), um nome conhecido do público brasileiro foi apresentado nesta semana como reforço do clube de Montevidéu: o centroavante uruguaio Gonzalo Carneiro.

Leia mais: Imprensa argentina destaca volta de Coudet ao Internacional

Na Bulgária, Léo Sena comemora retorno ao futebol profissional

É bem verdade que as lembranças são um tanto quanto tímidas, já que o jogador de passagem fugaz pelo São Paulo fez somente 34 partidas com dois gols e uma assistência entre os anos de 2018 e 2020.

Após períodos posteriores defendendo Liverpool Montevidéu e Cruz Azul, Carneiro chega animado com a possibilidade não apenas de novamente atuar em seu país, mas também de estar em um clube classificado para as oitavas de final da Libertadores. Algo que, na sua análise, foi preponderante para aceitar a proposta do Bolso:

“Houve interesse de vários clubes em geral com os quais meu empresário (Pablo Bentancur), que está encarregado das negociações, conversou. No momento em que conversei com ele, a decisão foi totalmente minha de vir para cá e poder competir por coisas importantes. Espero deixar algo no clube e que seja bom para mim também. Estou muito feliz por vir para o Nacional, esperamos alcançar os objetivos do clube e que todos nós façamos as coisas muito bem.”

“Competir na Libertadores, com um grande clube, com a história do Nacional, é um prazer para qualquer jogador. É uma competição acirrada, com boas equipes, e vamos dar tudo de nós”, acrescentou.

Sobre o aspecto físico, o ex-São Paulo reconhece não ter feito trabalhos mais específicos de pré-temporada no México, que segue o calendário de formato europeu, algo que o deixa em um nível de preparação abaixo de seus companheiros. Porém, ele garante ter vontade e energia para compensar o tempo perdido:

“Não tive a sorte de ter uma pré-temporada. O trabalho individual sempre esteve presente, primeiro no México, depois no Uruguai e, por isso, eu queria começar rapidamente. Depois, será uma questão de entrar em campo e jogar.”

Dicas de Apostas Esportivas & Palpites do Brasil e do mundo é no Aposta 10!