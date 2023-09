Federação Chilena confirma gravidade da lesão de Arturo Vidal

De acordo com informação divulgada nesta quarta-feira (13) pela Associação Nacional de Futebol Profissional (ANFP), a temporada 2023 chega ao fim de maneira precoce para o meio-campista Arturo Vidal.

Isso porque, diante do fato de Vidal ter deixado o campo na reta final do empate sem gols contra a Colômbia, após sentir fortes dores no joelho direito, a Federação Chilena emitiu uma atualização da situação do atleta de 36 anos de idade.

Segundo avaliação do corpo médico da seleção chilena, Arturo Vidal teve uma “lesão meniscal traumática aguda com bloqueio articular”. Algo que precisa, inclusive, ser tratado mediante cirurgia que deve ser realizada ainda nesta quarta-feira. A responsabilidade de realizar a intervenção cirúrgica será dos médicos do selecionado andino.

A informação em questão cai como um verdadeiro ‘balde de água fria’ não apenas pensando na seleção do Chile como, em especial, para o Athletico-PR.

Contratado junto ao Flamengo como nome de impacto para o restante da temporada 2023, Vidal tem acordo apenas até o fim do ano com a equipe paranaense. Porém, com a necessidade de recuperação nos meses restantes da disputa do Brasileirão, a possibilidade de renovação do vínculo torna-se cada vez mais improvável.