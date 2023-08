Felipe Santos frisa significado de defender clube de Israel

Tendo saído do Brasil pela primeira vez em sua carreira no ano de 2017, o atacante Felipe Santos acumulou importantes experiências em países como Eslovênia (Ankaran Hrvatini e Maribor) e Azerbaijão (Kesla FK e FK Qabala) antes de uma oportunidade de cunho especial surgir em sua trajetória.

Leia mais: KTO Libertadores: Em clássico argentino, Boca Juniors tenta, mas empata com Racing

KTO Libertadores: Palmeiras passeia na Colômbia e leva larga vantagem contra Deportivo Pereira

Isso porque o atleta de 26 anos de idade defenderá, em 2023/2024, as cores do Hapoel Haifa (Israel), algo que alegra o nome com passagens por Palmeiras e Vasco tanto no sentido de viver uma nova cultura como também pelo significado religioso:

“Estou realizando um sonho ao vir atuar em Israel. Aqui que é a terra do Senhor Jesus Cristo, é encantador poder estar em terras sagradas e tenho certeza que, por aqui, terei uma temporada abençoada por Deus.”

Oficialmente, a equipe que disputa a primeira divisão israelita estreia na Ligat Ha’Al, na próxima segunda-feira (28), às 14h (de Brasília), frente ao Beitar Jerusalém. Entretanto, Felipe Santos entende que os amistosos de pré-temporada feitos pela equipe de Haifa deram uma impressão importante sobre os pontos a serem aprimorados:

“Foi um começo interessante para entendermos o nosso elenco, e evoluirmos como equipe. Agora que a temporada começa para valer espero poder ajudar o time, a ir além na disputa do nacional, para quem sabe, terminarmos a temporada com resultados positivos individualmente e também coletivamente.”