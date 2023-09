Fifa realiza sorteio da fase de grupos para o Mundial Sub-17

Nesta sexta-feira (15), a Fifa promoveu o sorteio da fase de grupos do Mundial Sub-17 em sua sede na cidade de Zurique, na Suiça. O torneio em questão acontecerá entre os dias 10 de novembro e 2 de dezembro na Indonésia.

Leia mais: Final da Sul-Americana tem local alterado pela Conmebol

Contra o CRB, Juventude disponibiliza ingressos a R$ 10 para sócios

Atual campeão, o Brasil foi colocado no Grupo C da competição onde disputará uma das vagas para as oitavas de final contra Irã, Inglaterra e Nova Caledônia, ilha localizada ao sul da Austrália a qual, apesar de integrar a Oceania na geopolítica do futebol, no aspecto governamental, pertence a França.

Vale ressaltar que a competição em questão aconteceria em solo sul-americano, já que o Peru seria o país responsável pela organização. Todavia, apontando que o país não teve a capacidade de cumprir o cronograma previsto e não dava garantias suficientes de concluir as obras necessárias, a Fifa retirou o torneio do país inca e repassou aos indonesios.

Curiosamente, a Indonésia tinha a previsão de realizar uma competição mundial em 2023, mas seria pelo sub-20. Contudo, diante de divergências religiosas com Israel (um dos participantes) e uma onda de protestos onde o veto da seleção em questão chegou a ser pedido, a entidade que rege o futebol no planeta mobilizou o Mundial Sub-20 para a Argentina.

Confira como ficaram os grupos do Mundial Sub-17

Grupo A: Indonesia, Equador, Panamá e Marrocos;

Grupo B: Espanha, Canadá, Mali e Uzbequistão;

Grupo C: Brasil, Irã, Nova Caledônia e Inglaterra;

Grupo D: Japão, Polônia, Argentina e Senegal;

Grupo E: França, Burkina Faso, Coreia do Sul e Estados Unidos;