Filho de Gallardo passará a treinar em separado no River Plate

O lateral-esquerdo Nahuel Gallardo, na reta final de seu acordo com o River Plate, passará a treinar em separado do restante do elenco enquanto não tem seu futuro resolvido junto a diretoria do clube de Buenos Aires. Emprestado nos últimos dois anos ao Once Caldas, o atleta de 25 anos de idade tem contrato até dezembro deste ano onde uma renovação, neste momento, soa como pouco provável.

A decisão que envolve tanto o filho do ex-técnico riverista, Marcelo Gallardo, como também o zagueiro Tomás Lecanda, o lateral-direito Elías López e o centroavante Agustín Fontana partiu da comissão técnica chefiada por Martín Demichelis. Decisão essa que está diretamente ligada a recente eliminação do River na Libertadores, frente ao Internacional, nas oitavas de final.

Com as recentes contratações feitas pelo atual campeão argentino, a ideia, além de fortalecer tecnicamente as opções disponíveis para a montagem da equipe titular, era de ter peças suficientes para lidar com o revesamento entre Copa da Liga Argentina, Copa Argentina e a Liberta. Todavia, além da queda continental, o Millonario também deixou a copa nacional ao cair diante do Talleres, no último dia 20 de julho.

Dessa forma, o planejamento do River Plate envolve uma natural redução de atletas no plantel diante do menor volume de jogos previstos até o fim do ano. Além dos que treinam em separado, Lucas Beltrán foi para a Fiorentina e outras figuras dentre os amplamente utilizados por Martín Demichelis, como Robert Rojas e Nicolás de la Cruz também, tem seus nomes constantemente ligados a uma possível saída.