Francisco Arce é o novo técnico do Olimpia

Um dia depois de demitir o técnico Diego Aguirre, o Olimpia já fez o anúncio de seu novo comandante técnico. E a escolha do Decano foi por nome historicamente ligado com o arquirrival Cerro Porteño ao oficializar a chegada de Francisco Arce.

Conhecido no Brasil pelas passagens marcantes nos tempos de atleta por Grêmio e Palmeiras, o ex-lateral direito é cria da base do Cerro além de ter duas passagens pela equipe do bairro Obrero como treinador. A última, aliás, foi seu trabalho mais recente que durou entre 2020 e o início da atual temporada.

Apesar da identificação mencionada, esta não será necessariamente a primeira passagem de Arce como treinador do Olimpia. Entre os anos de 2015 e 2016, ele esteve na direção da equipe em 37 oportunidades onde angariou o histórico de 19 vitórias, dez empates e somente oito reveses, tendo conquistado o Clausura do Paraguai no seu primeiro ano.

Vale ressaltar que, além dos compromissos no restante da temporada pelo Clausura nacional (recentemente, a equipe caiu para o modesto Sportivo San Lorenzo na Copa Paraguai), o Olimpia tem pela frente as oitavas de final da Libertadores onde encara o Flamengo. Enquanto o primeiro encontro está marcado para o dia 3 de agosto, no Maracanã, a partida decisiva ocorre no dia 10 de agosto, em Assunção.