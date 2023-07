Futuro do atacante Mauro Icardi tem definição próxima

Dono de uma temporada muito eficiente em 2022/2023 com a camisa do Galatasaray, o atacante argentino Mauro Icardi viu seu nome circular em diversas especulações no atual mercado de transferências onde até mesmo o futebol da Arábia Saudita foi possibilidade levantada.

Entretanto, ao menos de acordo com o que informou o jornalista italiano Fabrizio Romano, as conversas de momento apontam para a permanência do jogador de 30 anos de idade no clube da Turquia. Agora, em caráter definitivo.

O profissional de imprensa apontou que existe acordo verbal entre todas as partes (Gala, Paris Saint-Germain e o próprio Icardi) para que a negociação seja efetivada na próxima semana em relação aos necessários trâmites burocráticos para a assinatura de contrato que deve ter validade por três anos.

Para reter o artilheiro da equipe no último biênio com 23 gols e oito assistências em 26 partidas, o clube da cidade de Istambul deve desembolsar a quantia de dez milhões de euros. Valor esse que, na atual cotação, equivale a R$ 53,4 milhões.

