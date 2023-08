Gabi Nunes valoriza chegada ao Levante: ‘Me sinto em casa’

A atacante Gabi Nunes se apresentou ao Levante após a Copa do Mundo Feminina e deu início aos trabalhos em seu novo clube. Sob o comando de José Luis e sua comissão técnica, a atleta já realizou os primeiros treinos e participou dos primeiros amistosos.

“O período de adaptação está sendo maravilhoso, fui muito bem recebida, estou aproveitando cada momento e estou muito feliz com esse novo desafio”, disse a atleta.

Mesmo recém-chegada ao clube, Gabi tem se mostrado peça importante do elenco. A camisa 18 esteve presente em todos os quatro amistosos de pré-temporada desde que chegou a time, sendo titular em três deles. Além disso, ela marcou quatro gols e deu duas assistências. Diante do bom desempenho, ela garantiu ‘se sentir em casa’:

“Creio que a maior importância desse bom começo é eu me adaptar ao time. Eu me adaptando, as coisas fluem e é isso que vem acontecendo. Tem pouco tempo que estou no Levante e já estou me sentindo em casa, as minhas companheiras e toda comissão técnica sempre falam comigo e isso ajuda. Creio que vamos fazer uma ótima temporada.”

A agenda de jogos oficiais em 2023/2024 será iniciada no próximo dia 6 de setembro, contra o Stjarnan (Islândia), pela primeira eliminatória anterior aos grupos na Liga dos Campeões da Europa Feminina.