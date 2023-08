Na última semana, o Famalicão (Portugal) anunciou a contratação da goleira brasileira Gabi Croco. A jogadora de 28 anos passou por diversas equipes brasileiras como Portuguesa, Osasco Audax e Flamengo esteve, no primeiro semestre de 2023, defendendo o VF4-PB. Tendo, como principal feito no clube paraibano, a conquista de vaga na Série A2 do Campeonato Brasileiro.

Tendo a sua primeira oportunidade de atuar no futebol europeu, Croco alimenta as melhores expectativas possíveis tanto no contexto individual como também coletivo para 2023/2024. Muito, também, pela última temporada feita por parte do Famalicão onde conquistou o quarto lugar do Campeonato Nacional Feminino BPI além da Taça de Portugal Feminina.

“É uma oportunidade enorme na minha carreira atuar na Europa, então, é muito empolgante tudo isso. As expectativas são as melhores possíveis, o time é todo novo, mas com atletas muito boas. Com certeza, vou sempre dar o melhor de mim para o meu desempenho ser o melhor possível”, projetou a atleta ex-Flamengo.

Gabi Croco ainda terá um relativo período de adaptação e preparação antes da primeira chance de estrear no novo clube. Isso porque a primeira rodada do Campeonato Portugal Feminino está marcada para ocorrer somente no dia 3 de setembro, diante do Sporting, pela Supertaça Feminina.