Goleiro do Boca cita preocupação com Allianz Parque; confira

A semifinal entre Boca Juniors e Palmeiras ganhou mais uma pitada de expectativa graças ao goleiro Sergio Romero, que resolveu analisar o jogo da Libertadores da América.

Sem poupar as palavras, o arqueiro citou o gramado sintético do Allianz Parque como uma preocupação.

“A única coisa que me preocupa na definição, além de ser visitante, é a grama sintética que o campo do Palmeiras tem. Já joguei na Europa em muitos campos de grama sintética e nem todos são iguais.”

Vale citar, que o encontro do Boca Juniors com o Palmeiras no Allianz Parque será no dia 5 d outubro.