Goleiro do Boca Jrs faz ‘pedido’ ao universo para duelos com o Palmeiras

Sergio Romero foi o grande nome do Boca Juniors nas quartas de final da Libertadores da América. Na disputa de pênaltis com o Racing, ele pegou dois chutes e colocou o seu time entre os quatro melhores do continente.

Leia Mais: Nicolás Domínguez é oficializado como reforço do Nottingham Forest

No Olimpia, Iván Torres fala em ‘cabeça erguida’ após eliminação

Questionado sobre a imprensa local sobre o duelo contra o Palmeiras, Romero apelou ao lado espiritual dos mundos para que dê tudo certo a favor do Xeneize.

“Tomara que os planetas sigam alinhados e o nosso time possa levar o Boca Juniors o mais longe possível na Libertadores”, afirmou.

Carrasco

Vale citar, que o Boca Juniors levou a melhor nos últimos três confrontos com o Palmeiras. Em 2000, 2001 e 2018, os argentinos comemoraram na casa do Verdão título e duas classificações a final.