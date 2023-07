Goleiro Emiliano Martínez está na mira da Inter de Milão

Um dos nomes mais valorizados da seleção argentina após a conquista da Copa do Mundo no Qatar, o goleiro Emiliano Martínez segue em alta no mercado europeu onde a Inter de Milão surge como a mais nova interessada.

Leia mais: Por conta de lesões constantes, Valdivia pede a saída de jogador de equipe da América

O preparo psicológico da Seleção para a Copa do Mundo Feminina

A informação vinda do país vizinho, mais precisamente da emissora ‘TyC Sports’, é de que o jogador de 30 anos de idade, pertencente ao Aston Villa, seria o principal nome elegido para subsituir o camaronês Andre Onana, atleta que rumou para o Manchester United por 48 milhões de euros. Na atual cotação, a quantia em questão equivale a R$ 252,3 milhões.

Outros nomes que poderiam assumir a função de maneira imediata, casos dos experientes Alex Cordaz e Samir Handanovic, deixaram o clube por conta do término de seus vínculos onde não houve acordo para renovação. Fazendo, dessa forma, com que a atual vice-campeã da Liga dos Campeões da Europa tenha certa urgência na busca por um nome da posição.

Na primeira investida, a Inter ofereceu 15 milhões de euros para o clube inglês onde o mesmo entendeu ser um valor abaixo das expectativas. Entretanto, isso não deve ser suficiente para encerrar as conversas, já que existe a possibilidade do clube italiano melhorar sua proposta dado o grau de interesse em Emiliano Martínez.