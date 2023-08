Gonzalo Montiel deixa o Sevilla para reforçar clube da Inglaterra

Depois de duas temporadas com a camisa do Sevilla, o lateral-direito argentino Gonzalo Montiel está de clube novo no futebol europeu. Isso porque o atleta de 26 anos foi oficializado como reforço do Nottingham Forest, clube da Premier League.

Leia mais: Nome que enfrentou São Paulo recentemente desperta interesse do Benfica

Olimpia vê Fluminense mais ‘difícil’ que o Flamengo; entenda

Montiel chega para o futebol inglês em acordo de empréstimo firmado entre as equipes do Velho Continente que tem validade até o fim da temporada 2023/2024.

Apesar de não ter desembolsado nenhum valor neste momento, existe uma cláusula de compra obrigatória no acordo que está avaliada em 11 milhões de euros. Na atual cotação, esse montante equivale a R$ 58 milhões.

“Estou muito feliz por chegar à este clube. Acompanho a Premier League desde criança, costumava ver todos os jogos. Como jogador, queremos jogar na melhor liga e a Premier League é isso”, disse Montiel como suas primeiras palavras na equipe britânica.

Formado e profissionalizado no River Plate, o lateral viveu o recente período de glórias com a camisa do Millonario onde, entre 140 partidas com seis gols e 12 assistências, conquistou oito taças.

Depois disso, se transferiu para o futebol espanhol onde não apenas teve apresentações destacadas a nível de clubes, mas se destacou de maneira suficiente para ser figura frequente na seleção da Argentina. Com a Albiceleste, são 23 partidas e o eterno marco de converter a penalidade decisiva na final da Copa do Mundo, diante da França, em dezembro do ano passado.