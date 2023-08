Gustavo Alfaro recusa proposta de clube sul-americano

Com a saída de Ricardo Zielinski, o Independiente busca no mercado um substituto no mercado de treinadores e listou Gustavo Alfaro.

Técnico de gigante sul-americano pede demissão de forma inesperada

Experiente e com bagagem para suportar a pressão que é dirigir o maior campeão da Libertadores da América, o primeiro contato foi frustrante.

Educado e consciente do momento do Independiente, Gustavo Alfaro descartou qualquer tipo de acerto.

O entendimento é que ainda não é a hora de voltar aos trabalhos com uma responsabilidade deste tamanho.

Gustavo Alfaro quer um projeto sólido e de preferência com ambição de buscar títulos nacionais e continentais.