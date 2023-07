Hoje no Japão, Lucas Rian relembra ‘menosprezo’ de ex-treinador no Brasil

Conseguir uma oportunidade fora do futebol brasileiro como o atacante Lucas Rian obteve em 2023, no Japão, é algo que todo atleta almeja não apenas no sentido esportivo, mas também para ter a chance de mudar financeiramente a sua vida e também das pessoas próximas.

Hoje no Matsumoto Yamaga, que disputa a J-League 3, o brasileiro começou a carreira no Atlético Gloriense, ganhando apenas R$ 500 por mês, e chegou até ser humilhado por um treinador. Ele relembra que, na época, ouviu do técnico que era um “bom banco” e “jogador de segundo tempo”. Ao ponto de sua situação mudar somente quando o treinador em questão, o qual ele preferiu não nomear, foi demitido:

“Pedi oportunidade, queria mostrar meu futebol. Ouvi que o técnico não me colocava pois estava lesionado, mas não era verdade, estava bem. O diretor do Atlético prometeu que as coisas mudariam para melhor e pediu para ficar.”

O ‘boom’ na carreira de Lucas aconteceu quando se transferiu para o Lagarto, também do Sergipe, para jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. Lá, foram 16 jogos e nove gols onde foi capaz de despertar o interesse de clubes brasileiros, portugueses e do Yamaga, sua atual equipe.

“Minha mentalidade foi sempre jogar fora do Brasil. Sair de uma Série D para um futebol japonês é muito difícil acontecer, ainda mais com contrato de três anos. Além disso, também conhecer outra cultura é muito bom” explicou o atleta.

Hoje com 23 anos de idade, o atacante brasileiro faz questão de sonhar com objetivos bastante ambiciosos como disputar torneios do nível de Liga dos Campeões da Europa e Copa do Mundo:

“Meu principal sonho é disputar uma Champions League e uma Copa do Mundo. Sempre digo que Deus dá grandes guerras para ótimos guerreiros. Isso me fortalece sempre a buscar os objetivos.”