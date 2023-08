Hugo Rodallega tem futuro decidido na Colômbia

Peça importante do Independiente Santa Fe, o centroavante Hugo Rodallega renovou o seu vínculo até o fim da temporada 2024.

Querido pela torcida e com faro de gol apurado, a negociação foi rápida e teve um desfecho positivo entre as partes.

Números

Desde a sua chegada ao Independiente Santa Fe, Hugo Rodallega disputou 28 jogos e anotou 11 gols pelo clube colombiano.

Bahia

No Brasil, Hugo Rodallega defendeu as cores do Bahia, mas não teve a sua permanência estendida pelo Tricolor.