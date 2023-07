Ida ao Athletico mostra visão do mercado sul-americano sobre Vidal

Após quebrar o seu contrato junto ao Flamengo, Arturo Vidal não demorou muito para fechar a sua transferência junto ao Athletico.

A definição rápida impediu qualquer plano dos clubes sul-americanos de entrarem na disputa pelo volante chileno.

Inicialmente, Boca Juniors e Colo-Colo, que foram apontados como alvos, fizeram questão de sair de qualquer negociação.

Além do alto salário, Vidal não desempenhou um futebol satisfatório para empolgar compradores do continente.

Sendo assim, com o mercado mais enxuto para brigar pelo seu futebol, Vidal resolveu ficar no futebol brasileiro.

